Amazonなどのビッグ・テックが新型コロナワクチンをサクッと届けられないのは一体なぜ？

Amazonで物を購入すると、2日程度で自宅に届きます。しかし、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチンを開発したファイザーやモデルナのお膝元であるアメリカでさえ、「Amazonによるワクチンの配達」や「Googleが感染者データを収集してワクチン接種が必要な人に通知する」といったサービスは実現していません。生活のあらゆる場面を支えているAmazonやGoogleといったアメリカの大手IT企業、いわゆる ビッグ・テック が「なぜワクチンに限っては力を発揮できないのか?」という疑問について、アメリカのニュース制作会社であるNBC Newsが解説しています。 Why Big Tech isn't dominating the vaccine rollout https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/why-big-tech-isn-t-dominating-vaccine-rollout-n1259006 NBC Newsの元には、よく「物流やデータを牛耳っているビッグ・テックが、ワクチンそのものやワクチン接種に関するデータを集めて人々に届けられないのは一体どうして?」という質問が届くとのこと。この疑問に対する答えは、ワクチンの流通がビッグ・テックの管理能力が及ばないところで行われている点にあります。 アメリカでのワクチン配布は、「連邦政府が製薬会社から買い上げたワクチンを州に供給し、州がそのワクチンを郡や企業と連携して配布する」というプロセスで行われます。確かに、さまざまな企業が州や郡などの地方自治体と一丸となってワクチン配布に取り組んでおり、ビッグ・テックもそれに一役買っていますが、アメリカの人々が期待しているほどではないそうです。

2021年03月01日 16時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

