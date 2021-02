35kgもの羊毛で全身が覆われた羊が保護される

なお、バーラックが記録した35.4kgの羊毛は世界記録ではありません。過去に記録された最重量の羊毛は、2015年に保護された「クリス」という名前の羊が記録した41.1kgとなっています。羊毛を刈り取られた後のクリスは農場で飼育され、2019年におよそ10歳で天寿を全うしています。 Chris, the Australian Merino sheep with a 41.1kg fleece has died — MercoPress https://en.mercopress.com/2019/10/23/chris-the-australian-merino-sheep-with-a-41.1kg-fleece-has-died

2021年02月26日 16時00分00秒 in 生き物, 動画, Posted by log1h_ik

