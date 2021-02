おぼろ豆腐にスープがたっぷり染み込んだ「とろけるおぼろ豆腐 おとうふの旨だし豆乳スープ」など日清の新作カップスープ3種を食べてみた

・関連記事

どん兵衛の和風だしの豊かなうまみがモチモチ麺にガッツリ絡む「日清のどん兵衛 きつね焼うどん」を食べてみた - GIGAZINE



日清焼そばU.F.Oにだしを効かせて「鰹風味だしフレーク」で追いだしした「日清焼そばU.F.O. 濃い濃いだしソース焼そば」試食レビュー - GIGAZINE



1食100kcal以下で夜遅くでも罪悪感なくペロッと食べられるハウス食品「やさしく夜遅カレー」試食レビュー - GIGAZINE



花椒のしびれと唐辛子の辛さが合わさった「シビ辛」がたまらない「ポケチキ(麻辣味)」をファミマで買って食べてみた - GIGAZINE



赤ワイン仕立ての濃厚なハッシュドビーフを包んだローソンの「ハッシュドビーフまん」試食レビュー - GIGAZINE



「食べログ」で選ばれた人気カレーを手軽にサクッと楽しめるハウス食品「選ばれし人気店 スリランカカリー」など新3種を食べてみた - GIGAZINE



レモンとバジルの風味がチキンのうまみを爆増させる「バジルアボカドツイスター」をケンタッキーで買って食べてみた - GIGAZINE



音が響くほどの圧倒的なパリパリ食感の春巻きに大きな具材がたっぷり入った「たっぷり豚肉春巻」を食べてみた - GIGAZINE

2021年02月26日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.