FFVIIリメイクのPS5版「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」が発表、ユフィの新規エピソードも追加

・関連記事

「ファイナルファンタジーVIIリメイク」はオリジナル版からどう変化したのか?共同ディレクター浜口直樹氏・シナリオライター野島一成氏らへのインタビュー - GIGAZINE



「ファイナルファンタジーVII リメイク」体験版プレイレビュー、リメイク前とは全く異なる戦闘システム&美麗映像を実感可能 - GIGAZINE



「ファイナルファンタジーVII リメイク」のデータ容量が100GB超となる可能性 - GIGAZINE



「ファイナルファンタジーVII リメイク」の最新映像が公開、エアリス&セフィロスも登場 - GIGAZINE



「ファイナルファンタジーVIIリメイク」の新規ビジュアルが公開、新召喚獣のカーバンクルが「1950年代のB級SF映画に登場するエイリアンのよう」と海外メディアから批判も - GIGAZINE



2021年02月26日 10時40分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.