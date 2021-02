ファイザーの新型コロナワクチンの有効性は「94％」だと120万人を対象とした研究で判明

2021年2月24日、ファイザーが開発した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチンに、発症率を94%低下させる有効性がみられたとする研究結果が発表されました。この研究はイスラエルの クラリット研究所 が行い、医学雑誌「 ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン 」に学術論文を掲載しています。 BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting | NEJM https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765?query=featured_home Great News! Pfizer Vaccine 94% Effective in Huge Real-World Study of 1.2 M People https://www.sciencealert.com/first-real-world-study-on-pfizer-s-vaccine-confirms-it-s-94-percent-effective クラリット研究所はイスラエル最大の総合医療機関「 クラリットヘルスサービス 」において、2020年12月20日から6週間のうちにファイザー製のワクチンを接種した約150万人を調査。そのうち研究対象として的確な約120万人を、年齢・性別・地理的プロファイルなどが類似したワクチン非接種者と対照し、ワクチンの有効性を観察しました。

2021年02月25日 10時55分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

