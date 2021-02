「バグまみれ」と話題になったゲーム「Anthem」の大規模改修プロジェクトの終了が決定

発表によると、大規模改修プロジェクトを打ち切った原因の1つは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行とのこと。COVID-19の蔓延によって在宅勤務に切り替わったことが生産性に影響を与えたと説明されています。 チームディレクターを担当したChristian Dailey氏は今後は「Star Wars: The Old Republic」のアップデートや「Dragon Age」と「Mass Effect」の次回作開発に集中するとコメント。Anthemについては、現状のままサービスを提供し続ける予定だとしています。

2021年02月25日 10時50分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by log1k_iy

