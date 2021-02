チェスのストリーミング配信の視聴者数が爆発的に増加した理由とは？

チェスは世界中でプレイされているボードゲームですが、2020年頃からストリーミング配信サービスのTwitch上で人気が急増しており、視聴者数が爆増しています。突如人気を伸ばしているオンラインチェスについて、その要因などをニュースメディアの protocol が解説しています。 Chess.com finds streaming success - Protocol — The people, power and politics of tech https://www.protocol.com/chess-streaming-twitch-hikaru-botez ◆Chess.com オンラインチェスゲームは数多く存在しており、誰でも自由に開発することができます。しかし、protocolによると、オンラインチェスプレイヤーの65~70%が「 Chess.com 」を利用しているとのこと。実際に、記事作成時点では、 5700万人を超えるプレイヤー がChess.comのアカウントを保持しています。さらに、TwitchではChess.comでのゲームの様子が配信されており、2021年1月には1830万時間、2021年2月には記事作成時点までに1810万時間も 再生されています 。

2021年02月25日 07時00分00秒 in ネットサービス, ゲーム, Posted by log1o_hf

