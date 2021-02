2021年02月24日 13時00分 ハードウェア

Qualcommがサングラス型のスマホと接続可能なARヘッドセット「Snapdragon XR1 AR Smart Viewer」を発表



チップメーカーのQualcommが、エンタープライズユーザー向けの新しい拡張現実(MR)ヘッドセット「Snapdragon XR1 AR Smart Viewer」を発表しました。Qualcommのモバイル向けチップシリーズであるSnapdragon搭載デバイス向けに最適化されており、スマートフォンやPCに直接つないで利用することが想定されています。



Qualcomm Advances AR Industry with the Qualcomm Snapdragon XR1 AR Smart Viewer Reference Design | Qualcomm

https://www.qualcomm.com/news/releases/2021/02/23/qualcomm-advances-ar-industry-qualcomm-snapdragon-xr1-ar-smart-viewer



Qualcomm announces XR1 AR Smart Viewer reference design - The Verge

https://www.theverge.com/2021/2/23/22296100/qualcomm-xr1-smart-viewer-ar-glasses-announce-lenovo-thinkreality-a3



XR1 AR Smartviewerがどんなデバイスなのかは以下のムービーを見るとよくわかります。



The Qualcomm Snapdragon XR1 AR Smart Viewer Reference Design - YouTube





Snapdragon XR1 AR Smart Viewerのリファレンスデザインはこんな感じ。レンズ部分はマイクロOLED双眼ディスプレイとなっています。





Snapdragon XR1 AR Smart Viewerのレンズにはカメラがついており、幅広のフレームにはQualcommの社名とロゴが描かれています。





左のテンプルの端に、USB Type-C端子が搭載されており、USB Type-Cケーブルでスマートフォンと接続することができます。





かけるとこんな感じ。レンズ部分と顔の間の隙間は大きめで、メガネをかけた人でも装着できるのかが気になるところ。





カーソルが出現し、アイコンを選択してアプリを起動します。カーソルは、手を使わなくても動かせる「See What I See」機能で操作できます。





また、操作は接続したスマートフォンでも行えるほか、ヘッドセットのカメラで手の動きを捉えて操作するハンドジェスチャー機能も搭載。なお、Snapdragon XR1 AR Smart Viewerは前後左右上下の動きを読み取れる6DoF対応型です。





ウェブブラウザ、YouTube、Instagramなど、複数のアプリを同時起動することもできます。





Snapdragon XR1 AR Smart ViewerはもちろんPCと接続することもできます。





ムービーでは、PowerPointを開きながらExcelで作業をする姿もみられました。





QualcommはSnapdragon XR1 AR Smart Viewerについて、「フレームレートで最大90Hzを達成し、モーションブラーのない機能でシームレスなAR体験を実現できる」とアピールしています。QualcommのXR担当ヴァイス・プレジデント兼ゼネラルマネージャーであるHugo Swart氏は「Snapdragon XR1 AR Smart Viewerのリファレンスデザインは、AR業界を拡大するためのロードマップの第一歩となります」とコメントしました。