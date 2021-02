2021年02月24日 19時00分 ゲーム

治安を悪化させるとして「すべての暴力的なゲーム」を禁止する法案が提出される



アメリカ・イリノイ州の州議会に、「暴力的なゲーム」の販売を禁止する法案が提出されました。法案の立案者は「暴力的なゲームは治安を悪化させる」と主張しています。



Illinois General Assembly - Bill Status for HB3531

https://www.ilga.gov/legislation/BillStatus.asp?DocNum=3531&GAID=16&DocTypeID=HB&LegId=132549&SessionID=110&GA=102





House Rep. wants to ban ‘violent video games,’ like GTA 5, in Illinois - Polygon

https://www.polygon.com/2021/2/23/22297837/illinois-house-rep-evans-ban-violent-video-games



今回提出された法案は、2012年に成立した暴力的ゲームに関する法律の改正を求めるもの。法案の中で「暴力的なゲーム」は、「プレイヤーが、殺人や深刻な心理的・身体的危害を及ぼす行為を行うキャラクターを操作できるゲーム」と定義されています。





ゲーム関連メディアのPolygonによると、イリノイ州最大の都市シカゴでは、2021年1月に218件のカージャックが発生したとのこと。法案を提出したマーカス・C・エバンス・ジュニア議員は「この法案は、コミュニティが苦しんでいる行動を促進するようなゲームの販売を禁止することを目的としています」と語り、「心理的・身体的危害を及ぼす行為」の1つとして、「運転手や乗客がいる車を強奪する行為」を挙げています。





上記のように、エバンス議員はゲームの内容と人々の行動を関連付けています。しかし、アメリカ心理学会は2020年に「暴力を暴力的なゲームと結びつけることは、科学的に妥当なものではなく、他の要因から注意をそらす主張です」と述べ、「暴力的なゲームを現実の暴力に結びつけることは間違いです」と警告しています。



暴力的なゲームと現実の暴力に因果関係がある説には科学的証拠が不十分とアメリカ心理学会が警告 - GIGAZINE





また、合衆国最高裁判所が2011年に「ゲームの販売を禁止する法律は、言論の自由を規定するアメリカ合衆国憲法修正第1条に反する」という判決を下していることから、Polygonは「イリノイ州議会に提出された法案は、精査される必要があります」と主張しています。