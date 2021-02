M1搭載Macを含む3万台のMacをターゲットとするマルウェア「Silver Sparrow」の存在が明らかに

New malware found on 30,000 Macs has security pros stumped | Ars Technica https://arstechnica.com/information-technology/2021/02/new-malware-found-on-30000-macs-has-security-pros-stumped/ 一般的に「Macはハッキングや攻撃の対象になりにくい」と言われきましたが、これはWindowsよりもシェアが小さいからという理由によるところが大きく、Macのシェアが拡大するにつれ、攻撃のターゲットになりやすくなってきています。 Macデバイスを狙ったマルウェアの検出率が大幅に増加していることが判明 - GIGAZINE

2021年02月22日 11時25分00秒

