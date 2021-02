2021年02月22日 16時05分 ネットサービス

「Spotifyのプレイリストに自分の曲を追加してもらう」サービスにお金を払ってみた結果とは?



音楽ストリーミングサービスのSpotifyは世界中の人々に親しまれており、人気のプレイリストで紹介された曲は多くの再生回数を獲得することができます。世の中には「料金を支払って特定の曲をSpotifyのプレイリストに追加するよう申請するサービス」も存在するそうで、実際にこのサービスを利用して曲の再生回数を増やそうとした試みについて、音楽系ブログのNajinsan!!!!!!!!!でまとめられています。



I paid for Spotify playlist placements so you don’t have to | Najinsan!!!!!!!!!

https://najinsan.wordpress.com/2021/02/15/i-paid-for-spotify-playlist-placements-so-you-dont-have-to/



ブログの筆者は、自身の音楽プロジェクトであるCorserineの曲をSpotifyで公開していたそうですが、1カ月あたりの再生回数は10回未満ほどしかなかったとのこと。そこで筆者はSpotify上の再生回数を増やすため、プレイリストに曲を追加するサービスに着目しました。



プレイリストに曲を追加するサービスにはさまざまなものがありますが、筆者はGroover・Submithub・Soundcampaignという3つのサービスを利用することにしました。



このうちGrooverとSubmithubは、「2~3ドル(約210~320円)を支払うことで、特定のプレイリスト作成者に『この曲をプレイリストに追加するよう検討して欲しい』と依頼する」というサービス。一方でSoundcampaignは、「曲のジャンルを指定するとシステムが有力なプレイリスト作成者のリストを作り、予算に応じてプレイリストへの追加を依頼する」という仕組みであり、1回の追加依頼に9ドル(約950円)がかかるとのこと。なお、必ずしも依頼を受けた作成者が曲をプレイリストに追加するわけではない点には注意が必要です。





筆者は「You Don't Wanna Cry Anymore」という曲をプレイリストに登録してもらうため、各サービスで10回ずつプレイリストへの追加依頼を行いました。



その結果をまとめた表が以下。Soundcampaignは最もコストがかかるものの、ジャンルに基づいて作成者をオススメしてくれるためにプレイリストへの登録率が高く、結果的に獲得した再生回数も最も多くなっています。1再生あたりにかかったコストを見ても、Soundcampaignが最も効率的な方法であることがわかります。



登録されたプレイリストの数 かかったコスト 登録されたプレイリスト1個あたりにかかったコスト 再生回数 1再生あたりにかかったコスト Soundcampaign 8個 90ドル(約9500円) 11.25ドル(約1200円) 1000 9セント(約10円) Groover 2個 20ドル(約2100円) 10ドル(約1050円) 90 22セント(約23円) Submithub 4個 20ドル(約2100円) 5ドル(約530円) 140 13セント(約14円)



また、再生回数は単に追加されたプレイリストの数に比例するのではなく、プレイリストの種類によっても違いが生じます。筆者が指摘する「獲得する再生回数を左右するポイント」が以下の通り。



◆1:プレイリストのお気に入り登録数

より多くのユーザーがお気に入りに登録しているプレイリストほど、再生回数も多くなります。



◆2:プレイリストに含まれる曲の数

プレイリストに含まれる曲数が多いほど、自分の曲が再生される回数も減ります。



◆3:プレイリストに存在する位置

プレイリストの上部にある方が再生回数が多い傾向があります。



◆4:プレイリストに存在する時間

一度登録されたらずっとプレイリストに残り続けるわけではなく、プレイリスト内の曲は定期的に入れ替わることがほとんどです。そのため、曲の入れ替わりがゆっくりなプレイリストの方が再生回数が多いそうです。



なお、筆者の曲が最も多く再生されたのは、6万9000人からお気に入り登録されているプレイリストで上部から2番目に配置された時だったとのこと。このプレイリストに表示されている間、1日あたり100回の再生回数を獲得できたと述べています。





筆者は今回の試みで、「プレイリストで曲を聞いて気に入った人が、曲だけでなくアーティスト自体のアカウントをフォローしてくれるのではないか」とも期待していたそうです。しかし、曲のお気に入り登録率は再生回数の5~10%ほどあったものの、アーティストのフォロー数は調査期間中に10件ほどしか増えなかったそうで、この点は期待外れだったとのこと。



「Spotifyのプレイリストへのプロモーションにお金を支払うことは、フォロワーの増加とは関係ありません。これがあなたの目標であるならば、プレイリストへのプロモーションサービスを使わないでください」と筆者は述べています。