Googleが開発した「改ざん不可能なログシステム」を構築できる「Trillian」とは？

TrillianのソースコードはGitHubで公開されており、誰でも無料で使用することができます。なお、Trillianのビルドには Go のバージョン1.14以上が必要とされており、データストレージにはMySQLもしくはMariaDBを用いることができます。 GitHub - google/trillian: A transparent, highly scalable and cryptographically verifiable data store. https://github.com/google/trillian/

システムログは悪意のある第三者の攻撃や不正を監査するのに役立ちますが、ログそのものを改ざんされてしまっては意味がありません。Googleが開発する「 Trillian 」は、そんなログの改ざんを ハッシュ木 を用いて困難にした、オープンソースのログ基盤です。 An open-source append only ledger | Trillian https://transparency.dev/

2021年02月19日 09時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1n_yi

