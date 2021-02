「串カツ田中」監修のカツ盛合わせやかすうどんなど大阪らしい味わいが楽しめるローソンの新作5品をまとめて食べてみた

・関連記事

日清焼そばU.F.Oにだしを効かせて「鰹風味だしフレーク」で追いだしした「日清焼そばU.F.O. 濃い濃いだしソース焼そば」試食レビュー - GIGAZINE



メンチカツから肉汁とスパイスカレーがあふれ出すローソンの「あふれメンチ スパイスカレー」を食べてみた - GIGAZINE



松のやのロースかつと濃厚ドミグラスソースが出会った「ドミグラスソース厚切りロースかつ定食」を食べてみた - GIGAZINE



トロトロ卵とサクサクトンカツの食べ合わせが抜群な大阪王将の「50年目の情熱追い玉カツ丼」試食レビュー - GIGAZINE

2021年02月18日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.