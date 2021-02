Supermicroのスパイチップ問題に関する新たな証拠が見つかったと報じられる

2018年10月4日、海外メディアの Bloomberg が「 Supermicro 製のマザーボードにデータを盗み出す中国製チップが仕込まれていた」と 報じました 。この報道に対しSupermicroを始め、Supermicro製マザーボードを使用しているAmazonやAppleなどがこぞって「事実無根である」と反論する事態になっていました。どちらも互いの主張を譲らない状況が続いていましたが、2021年2月12日、Bloombergはチップの存在を示す新たな証拠が見つかったと発表しました。 Supermicro Hack: How China Exploited a U.S. Tech Supplier Over Years https://www.bloomberg.com/features/2021-supermicro/ Bloomberg spy chip story a misunderstanding: ex-GCHQ expert - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/02/15/bloomberg-spy-chip-2/ 2018年にBloombergが行った報道は「Supermicro製マザーボードの基盤に鉛筆の芯よりも小さいチップがひそかに仕掛けられており、このチップによりネットワークとシステムメモリに外部からアクセスできるようになっていた」というもの。Supermicroはアメリカの企業ですが、マザーボードの製造は中国で行われており、中国人民解放軍が製造過程でこのチップを仕込んでいたと報じられました。 Apple&Amazonサーバーが中国人民解放軍の実働部隊にデータを盗むチップを仕込まれたとBloombergが報道、Apple・Amazonは完全否定 - GIGAZINE

2021年02月16日 12時15分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, セキュリティ, Posted by log1p_kr

