新型コロナウイルスワクチンの基礎技術を開発した研究者の冷遇から分かる研究を取り巻く問題点とは？

・関連記事

新型コロナを予防する「mRNAワクチン」を実現に導いた女性科学者は大学で冷遇されていた - GIGAZINE



「世界はもっと科学にお金を使おう」という声が世界的におこる - GIGAZINE



あらゆる科学研究を運命づける「予算配分」には2つのポイントがある - GIGAZINE



優秀な科学者を輩出するインドの実態をまとめた「India by the numbers」 - GIGAZINE



科学者たちの生の声から分かった「科学が直面している大きな7つの問題」とは? - GIGAZINE



中国は科学研究に潤沢な予算をつぎ込むことで海外の優秀な研究者や学生を誘致している - GIGAZINE



若者の科学離れの原因は「失敗することに失敗するから」だという指摘 - GIGAZINE



100年前に「研究資金の使途に政府が口出しするべきではない」と主張した「ホールデンの原則」とは? - GIGAZINE

2021年02月16日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.