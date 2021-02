2021年02月15日 08時00分 ソフトウェア

オープンソースソフトウェアの開発者は10兆円以上の価値をもたらしているという指摘



商用・非商用に関わらずその修正・頒布を認め、広く人々にソースコードを公開するオープンソースソフトウェアは、テクノロジーの発展に大きく貢献してきました。しかし、オープンソースでの開発は、新製品やビジネスモデルの推進に有用な方法とは見なされないこともしばしば。これに対し専門家は、さまざまなプロジェクトにオープンソースを使用すると、EUの経済に毎年10兆円以上の好影響を与えると指摘しています。



How much are open-source developers really worth? Hundreds of billions of dollars, say economists | ZDNet

https://www.zdnet.com/article/how-much-are-open-source-developers-really-worth-hundreds-of-billions-of-dollars-say-economists/





オープンソースソフトウェアの利用を推進する非営利団体「Open Forum Europe(OFE)」が欧州委員会の委託を受けて行った調査によると、ヨーロッパの起業家たちにオープンソースソフトウェアのメリットは十分に理解されておらず、ビジネス目標を達成するために使用している人はほとんどいないとのこと。調査結果を受けて、OFEはオープンソースソフトウェアが経済的にどれほどの価値があるのかを試算しました。



2018年の調査から、オープンソースソフトウェアの開発に寄与する個人の数はEUには少なくとも26万人存在することが示されています。これはEUの企業で雇われているプログラマーの8%に相当する数。オープンソースソフトウェアへの貢献者が作成するコードの量は、企業のプログラマー1万6000人がフルタイムで作成するコード量に相当し、経済的影響は650億~950億ユーロ(約8兆2000億~約12兆1000億円)だと推定されています。



OFEが経済統計と呼ばれる手法を用いて算定したところ、オープンソースソフトウェア開発への貢献者が10%増加すると、EUのGDPは年間1000億ユーロ(12兆7000億円)増加し、年間で最大1000個の新しい技術系スタートアップが生まれる可能性があるとのこと。





アメリカではFacebookやGoogleなどの資金力のある大企業がオープンソースの分野に積極的に関わっていますが、EUでは対照的に中小企業が中心となっているとのこと。欧州委員会は以前からオープンソースソフトウェア戦略を実施し公共サービスなどに活用していますが、OFEの調査では技術の大きな可能性に比べて利用されている範囲が限定的だとされています。



OFEは「より多くのヨーロッパの起業家がオープンソースソフトウェアを利用する事を期待しており、オープンソースが生み出した価値に金銭的な数字を付けることで、テクノロジーが魅力的に感じるようになることを願っている」と語っています。