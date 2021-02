2021年02月15日 14時00分 ソフトウェア

Googleが2カ月にわたりアプデを放置していたiOS版YouTubeの新バージョンが配信開始



Googleが提供するiOSアプリの大多数が2020年12月初旬以降アップデートされないまま2カ月以上にわたり放置されていたのですが、主要アプリのひとつであるYouTubeアプリの新バージョンがついに配信されました。Googleが主要アプリのアップデートを提供していなかった理由は不明です。



Google resumes updating iPhone apps, including YouTube - 9to5Google

https://9to5google.com/2021/02/12/google-youtube-iphone-update/



After two months, the iOS version of the YouTube app is finally updated - PhoneArena

https://www.phonearena.com/news/google-finally-updates-ios-version-of-YouTube_id130119



Google updates its iOS YouTube app, the first update to one of its major iOS apps since December - The Verge

https://www.theverge.com/2021/2/13/22282000/google-bug-fix-ios-youtube-app-privacy-apple-gmail-docs-search-update



Googleは通常アプリのアップデートを1~2週間ごとに行ってきましたが、iOS版YouTubeアプリの場合、2020年12月7日にバージョン15.49.4がリリースされてから、2カ月以上にわたり新バージョンがリリースされていないままでした。Googleは新バージョンのアプリをリリースしていないにもかかわらず、iOS端末でGoogle製アプリを使用すると「このアプリは古くなっています」という新バージョンのアプリにアップデートすることを促すメッセージが表示されてしまうという事態まで報告されています。





しかし、2021年2月13日についにiOS版YouTubeアプリのバージョン15.49.6の配信が開始されました。



大手IT企業が年末年始に仕事を一時停止するのは普通のことですが、「通常はアップデートが1月中旬までには配信されていました」とGoogle関連メディアの9to5Googleは報じています。通常よりも新バージョンのリリースが遅れた理由は不明ですが、アプリが収集する情報を明記する「プライバシーラベル」をAppleが導入したことで、これへの対応に追われる形でGoogleアプリのアップデートが遅れているのではとウワサされていました。



しかし、9to5Googleは「iOS版のYouTubeアプリにはプライバシーラベルの明記が義務付けられる前から収集するユーザー情報が明記されていました」と指摘しており、なぜアップデートが遅れることになったのかは不明なままです。なお、iOS版YouTubeアプリのリリースノート部分には「バグを修正し、パフォーマンスを改善し、コーヒーを飲みすぎました」と書かれています。



iOS版YouTubeアプリのプライバシーラベルは以下の通り。





なお、Googleは自社製iOSアプリにプライバシーラベルを明記すると表明しており、記事作成時点ではStadia、Authenticator、Translate、Classroomなどの12以上のアプリにプライバシーラベルが追加されています。しかし、Google、Googleドライブ、Googleマップ、Google Chrome、Gmailといった主要アプリは記事作成時点ではアップデートされていないままです。