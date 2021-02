2021年02月15日 13時45分 メモ

「Appleに苦痛を与える必要がある」とするFacebookとAppleの激しい対立はどのように生みだされたのか?



FacebookのCEOであるマーク・ザッカーバーグ氏とAppleのCEOであるティム・クック氏は顧客の個人情報取り扱いに関する考え方の違いにより以前から激しく対立しています。2021年2月13日、ウォール・ストリート・ジャーナルはこの対立がどのように続いてきたのかを記すレポートを発表。ターニングポイントは5000万人のユーザーデータを不正利用されたケンブリッジ・アナリティカの一件だったとのことです。



Facebookはユーザーの個人情報をもとに表示するターゲティング広告を主な収益源とするなど、ユーザーの個人情報を利用したビジネス展開を行っていますが、これに対しAppleは「個人情報は保護されるもので、ユーザー側が企業に提供する情報を選択できるようにすべきだ」という考え方を持っています。両者の対立はAppleの創業者であるスティーブ・ジョブズ氏の存命中からも続いており、これまでも数々の問題が引き起こされています。



一方、2011年にAppleのCEOに就任したクック氏は当初Facebookを「パートナー」と呼び、Androidがもたらす脅威について語っているなどしていましたが、その後数年で緊張感は高まっていきました。レポートによると、対立のターニングポイントは2018年に行われたクック氏の公開討論会にあるとしています。この討論会で2018年3月に発覚した「Facebookが5000万人のユーザーデータを不正利用された事件」に関して質問されたクック氏は「個人情報を保護するためには綿密に練られた対策が必要であり、そもそもFacebookなどの企業が取得している種類の個人情報には企業はアクセスできるべきではない」と述べていました。さらにクック氏は「Appleはユーザーに製品を販売するため、より健全なビジネスモデルを持っている」と自己評価しています。



ザッカーバーグ氏はこれに対し「クック氏は口八丁で、真実を語っていない」と真っ向から反論。「製品を売って利益を得ているAppleと違い、Facebookはユーザーに無料でサービスを提供している。こういったサービスにとっては、広告を主体としたビジネスモデルは唯一の合理的なモデルである」と主張しています。



2020年8月に「Appleは今後のアップデートで広告識別子・IDFAをユーザーの許可無く収集することを禁止する」と発表した際にはFacebookは「広告収入が激減する」と不快感をあらわにしていました。FacebookはAppleに対する反感を強め、2020年12月には大手新聞紙に「Appleがインターネットを悪い方に変える」といった趣旨の広告を出すなどしています。また2021年1月には、「Appleが他社の収益獲得を抑制しているのは独占禁止法違反の疑いがある」としてFacebookが訴訟を準備しているとも報じられています。



情報筋によると「ザッカーバーグ氏はますます怒りを募らせており、自分のチームに対して『我々はAppleにさらなる苦痛を与える必要がある』と語った」とされているとのこと。以前はFacebookとAppleは共存関係にあったという指摘があるものの、スタンスの異なる両者の対立は今後激化していくものとみられています。



