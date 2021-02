スマホや電気自動車に欠かせないリチウムの供給ラインは複雑化しているという指摘

スマートフォンから電気自動車まで、 リチウムイオンバッテリー は現代人の日常生活になくてはならない充電池となっています。そんなリチウムイオンバッテリーに必要な リチウム の供給ラインが、リチウムイオンバッテリーの需要が高まるにつれて複雑化していると、さまざまなエネルギーについて研究・調査を行う非営利組織「ClearPath」が指摘しています。 Supply Chain for Lithium and Critical Minerals Is ... Critical – ClearPath https://clearpath.org/energy-101/supply-chain-for-lithium-and-critical-minerals-is-critical/ 2018年、アメリカ内務省は「 アメリカの経済および国家安全保障にとって重要な鉱物35種類 」というリストを公開しました。このリストには黒鉛やリチウム、 コバルト 、 マンガン など、電池に使われる鉱物が含まれています。アメリカはこれら重要な鉱物の多くを輸入に頼っています。 たとえばリチウムイオンバッテリーのカソード(陰極)に使われるコバルトは、その65%以上が コンゴ民主共和国 で生産されています。コンゴ民主共和国は情勢が不安定な国として知られ、内乱やクーデターも多いため、戦争が起こると世界中のコバルトの供給量が3分の1に減ってしまう可能性があります。 また、中国は多くのコバルト鉱山に出資しているほか、コバルト鉱石を電池用に加工できる工場の70%を管理しているため、コバルトの供給ラインを実質的に掌握しているといえます。

2021年02月14日 17時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

