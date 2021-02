たった1つの細胞からイモリが生まれるまでの神秘的なムービーが公開中

・関連記事

生命の神秘を感じる美しさ、子宮の中にいる動物の胎児写真いろいろ - GIGAZINE



守ってあげたくなるほどあどけない動物の赤ちゃんの写真いろいろ - GIGAZINE



池から採取した一粒の水滴の中に広がる驚くべき微生物の世界 - GIGAZINE



球体表面が次々と分割されていく細胞分裂の様子をクリアに撮影した驚くべきムービー - GIGAZINE



2021年02月13日 09時00分00秒 in サイエンス, 生き物, 動画, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.