Instagramの有名人たちが違法動物取引を促進しているという指摘

・関連記事

犯罪ドラマに触発された「偽ウミガメの卵」作戦で密猟と闇取引のルートを特定するまで - GIGAZINE



象が謎の大量死を遂げた事件の真相が解明か、356頭もの象を死に至らしめたものの正体とは? - GIGAZINE



クマのペニスを食べて6年間逃げ続けたインドの密猟者がついに逮捕される - GIGAZINE



中国マフィアや麻薬組織がこぞって狙う「海のコカイン」の密輸を防ぐ取り組みとは? - GIGAZINE



象牙の需要低下によってゾウの密猟が減ってきている - GIGAZINE



密猟者が動物園で飼育されていたサイを射殺、ツノをチェーンソーで切断して持ち去る - GIGAZINE



2021年02月10日 19時00分00秒 in 生き物, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.