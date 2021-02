2021年02月09日 08時00分 メモ

医療従事者が警察の代わりに事件を処理するプロジェクトが行われている



2021年2月8日、アメリカのコロラド州デンバー市で始まった「暴力を伴わない事件を警察ではなく医療従事者が対応する」という新しいプログラムが滞りなく進行しているとの報告がなされました。



2020年6月1日、メンタルヘルスの臨床医と救急医療隊員が白いバンに乗って街をパトロールし、メンタルヘルスなどに関する緊急性の低い事案に対応する「Support Team Assisted Response program(サポートチーム支援対応プログラム:STAR)」がスタートしました。このプログラムは人々をカウンセリング施設や援助施設に誘導することで制服警官との衝突を避けるという目的で行われています。





報告によるとSTARは開始から6カ月で748件の事案に対応し、全事案において警察を必要とせず、刑務所に入れられた人はいなかったとのこと。STARのチームは平日の午前10時から午後6時まで、STARの必要性が高いと思われる地域を巡回し、1日6件近くの事案に対処したとのことですが、デンバー警察署にかかってくる緊急通報の3%、およそ2500件以上がSTARで対処可能だと判断されるため、「全ての事案に対処するためにはまだまだ人員も車も足りない」と報告しています。



報告によると、STARによって対応された人の年齢層は18歳から65歳までとさまざま。最も多い事案はメンタルヘルスの問題から来る公共施設への不法滞在で、その数は200件以上にのぼったとのこと。以下のグラフを見ると、INCIDENTS THAT LED TO CONTACT(きっかけとなった事件)の項目ではTresspassing(不法侵入)が1位、PRIMARY CONCERNS(主な原因)の項目ではMental Health(メンタルヘルス)が他に大差を付けての1位になっていることがわかります。STARのソーシャルワーカーの一人、カーリー・サイロン氏は「とある女性がメンタルヘルスの問題で店にとどまり続けたが、駆けつけた警察がSTARを呼んでくれて、警察の代わりに対処することができた」という事例があったと語りました。





STARはデンバーの市民保護団体「Denver Justice Project」の共同議長であるロシャン・ブリス氏により立ち上げられました。ブリス氏は以前から警察の暴力を抑制する方法を模索しており、2017年に当時のデンバー警察司令官ポール・パーゼン氏に協力を仰ぎながら計画を進めていましたが、2018年にはパーゼン氏が警察署長になり計画が本格化。2019年にはSTARとほとんど同様のプログラム「CAHOOTS」を30年以上行ってきたというオレゴン州ユージーンを訪れ、これを参考に計画の骨組みを作り上げました。そして2020年、くしくもジョージ・フロイドの死で人々が警察の残虐行為に抗議し始めた2020年6月にSTARがスタート、ブリス氏の計画が現実のものとなりました。





パーゼン氏は「STARは素晴らしいプログラムであり、デンバー中の人々が24時間サービスを利用できるようにしたい」と述べています。このプログラムの資金は市の予算と消費税が充てられたメンタルヘルス基金から捻出されるものと予想されています。