精霊が能力を振り絞りどんどん押し寄せてくる侵略者から島を守る協力型ボードゲーム「スピリット・アイランド」レビュー

最終的に「 侵略者が島を放棄 」すれば精霊の勝利です。そのパターンは、 ・ 恐怖レベル最大 :不安カードをすべてめくる ・ 恐怖レベルに応じた侵略者排除 :恐怖レベル1のとき島に侵略者がいない or 恐怖レベル2のとき島に町・都市がない or 恐怖レベル3のとき島に都市がない のいずれか。一方で、敗北は以下の3パターンがあり得ます。 ・ 島の荒廃 :侵略者ボード上の荒廃駒がなくなる ・ いずれかの精霊の消滅 :配置されたいずれかの精霊の存在マーカーが0になる ・ 時間切れ :侵略者デックが残り0枚になる(次にカードを引く機会に侵略者カードを引けない場合) 最初のフェイズは、精霊がそのターンの行動を決定する「精霊フェイズ」です。精霊フェイズでは、プレイヤーは「成長」「精霊力の獲得」「能力カードの使用とコストの支払い」の3つを順番に行います。 「成長」は、精霊パネルの上部に示された行動グループの1つを選び、実行します。「稲妻の迅き一撃」の場合、「カードの回収・能力カードの獲得(1枚)・精霊力の獲得(1ポイント)」「存在を1追加(到達距離2)・存在を1追加(到達距離0)」「存在を1追加(到達距離1)・精霊力の獲得(3ポイント)」の3つから選びます。なお、示された行動はすべて実行しなければいけませんが、グループ内の行動をどの順番で行うかはプレイヤーが決めてOKです。

2021年02月08日 23時30分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by logc_nt

