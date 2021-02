2021年02月06日 15時00分 ゲーム

XboxがテスラとコラボしてHaloでおなじみのワートホグの開発をもくろむ



Xboxが電気自動車メーカーのテスラと協力し、Haloシリーズに登場する地上車両の「Warthog(ワートホグ)」を開発することをもくろんでいることが明らかになりました。



Xbox Wants To Team Up With Elon Musk To Make A Halo Warthog - Game Informer

https://www.gameinformer.com/2021/02/05/xbox-wants-to-team-up-with-elon-musk-to-make-a-halo-warthog





事の発端となったのは、テスラの創業者であるイーロン・マスク氏の「サイバーパンク2077には文字通り修正プログラムにも修正プログラムが存在します。それでも……これは素晴らしいゲームです」というツイート。





このツイートに対して一般ユーザーから「PCゲーマーであることは理解していますが、コンソールゲームをプレイしたことはありますか?もしあるのなら、どのゲームがお気に入りですか?」という質問が送られ、マスク氏は「Haloだけです」と回答。





このマスク氏のツイートを見つけたのが、Xboxのマーケティング担当ゼネラルマネージャーを務めるAaron Greenberg氏。同氏は「確かに、テスラとHaloのコラボレーションが起こる必要があると思います!?」「このアイデアは私と私が知っている多くのファンにとって夢のコラボレーションとなることは明らかです。なので、もしもあなたがこのアイデアを気に入ったなら、声をかけてください。そうすれば将来的に何かが起こるかもしれません」とツイートし、マスク氏に対してテスラの技術でワートホグを開発することを持ち掛けています。





Xboxがテスラと組んでリアル車両化することをもくろんでいるワートホグは、Halo1作目となる「Halo: Combat Evolved」で初登場したシリーズではおなじみの車両。ワートホグはHaloシリーズの人気車両ということで、Forza Horizon 3や……



Halo Warthog comes to Forza Horizon 3 - YouTube





フォートナイトといった人気作品とのコラボレーションでも登場しています。



Master Chief Joins The Fight In Fortnite - YouTube





なお、Greenberg氏のツイートに対してマスク氏は反応していないため、Xbox側が望むコラボレーションが実現するかどうかは不明です。