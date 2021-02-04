2021年02月04日 17時00分 お知らせ

2021年度1月分のGIGAZINEのアクセス解析結果



この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2021年3月31日までは誰でも閲覧可能です。



お知らせその1、「GIGAZINEの記事広告『特急コース』とは一体どんなコースなのか？」「どうやって発注から掲載まで進んでいくのか？」がすぐ分かるプロセスまとめ記事を掲載しました。



「今すぐに効果的な記事広告を出したい！」時に10営業日以内に記事掲載が実現する「特急コース」発注プロセスまとめ - GIGAZINE





お知らせその2、GIGAZINEの広告案内サイト「GIGAZINE.BIZ」では、毎週末に広告に関するお役立ち記事や広告用語の解説記事を掲載しています。





広告に興味があるけれど、そもそも広告に使われる用語の意味が分からず手を出せずにいる方や、GIGAZINEの広告について知りたい方はぜひアクセスしてみてください。



GIGAZINE.BIZ | IT系ニュースサイトGIGAZINEの広告掲載のご案内。





というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。



◆2021年1月

アクセスリクエスト数：2億0782万

ページビュー：5129万(777万増)

ユニークユーザー数：1150万(19万減)

転送量：34.923TB

※Cloudflareによる計測結果です。



転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約32.437TB。PHPやHTMLなどと広告配信が約2.486TB。



また、2021年1月に作成した記事数は588本。



次に、2021年1月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。



1位：たった1行でストレージを即時破損させうるコマンドが見つかる、「見ただけでストレージが壊れるショートカット」の存在も





2位：PlayStation 5とXbox Series Xが半導体大手のTSMCの製造ラインを圧迫しているという報告





3位：日本でPS5のゲリラ販売が行われあまりのカオスっぷりに「地獄が解き放たれた」と海外メディアが報じる





4位：ガス調理器が子どものぜん息を引き起こしているかもしれない





5位：「Amazonプライムは解約しづらすぎる」と消費者団体がAmazonを起訴





6位：iPhone 12シリーズの販売が好調であることが明らかに、一方でiPhone 12 miniはAppleにとっての失望に





7位：Linuxを生み出したリーナス・トーバルズがIntelを厳しく批判、理由は「ECCメモリを死に至らせているから」





8位：HDD故障率のメーカー・モデル別統計データ2020年版、故障率が最も高かったのは？





9位：Microsoftの新OS「Windows 10X」のほぼ最終版がリーク、Chrome OSに近い見た目の軽量版Windowsとの評価





10位：「マジックマッシュルーム茶」を静脈注射した男性の血中でマジックマッシュルームが成長





というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。



1位：Chrome：41.59％（8.12％減）

2位：Safari：24.84％（0.83％増）

3位：Safari (in-app)：14.04％（6.35％増）

4位：Android Webview：6.33％（1.38％増）

5位：Edge：5.55％（0.02％減）

6位：Firefox：3.69％（0.05％減）

7位：Internet Explorer：2.57％（0.19％減）



IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。



11.0：99.11％（0.20％減）

10.0：0.44％（0.06％増）

9.0：0.38％（0.11％増）

8.0：0.05％（0.02％増）

7.0：0.00％（0.01％減）



次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。



1位：Twitter（前月1位）

2位：Google ニュース（前月2位）

3位：SmartNews（前月3位）

4位：Facebook（前月4位）

5位：はてなブックマーク（前月5位）

6位：livedoor ニュース（前月6位）

7位：Togetter（前月圏外）

8位：Feedly（前月7位）

9位：Pintrest（前月8位）

10位：NewsPicks（前月9位）



次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。



1位：gigazine

2位：open HEIC file

3位：windows10 無償アップグレード

4位：ロッククライミング

5位：centos

6位：コロナ

7位：ie11 サポート期限

8位：七色の大地 モーリシャス

9位：世界で最も美しい顔100人

10位：ps5



最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。





また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。



それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。