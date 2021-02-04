2021年度1月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2021年3月31日までは誰でも閲覧可能です。
お知らせその1、「GIGAZINEの記事広告『特急コース』とは一体どんなコースなのか？」「どうやって発注から掲載まで進んでいくのか？」がすぐ分かるプロセスまとめ記事を掲載しました。
「今すぐに効果的な記事広告を出したい！」時に10営業日以内に記事掲載が実現する「特急コース」発注プロセスまとめ - GIGAZINE
お知らせその2、GIGAZINEの広告案内サイト「GIGAZINE.BIZ」では、毎週末に広告に関するお役立ち記事や広告用語の解説記事を掲載しています。
広告に興味があるけれど、そもそも広告に使われる用語の意味が分からず手を出せずにいる方や、GIGAZINEの広告について知りたい方はぜひアクセスしてみてください。
GIGAZINE.BIZ | IT系ニュースサイトGIGAZINEの広告掲載のご案内。
というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。
◆2021年1月
アクセスリクエスト数：2億0782万
ページビュー：5129万(777万増)
ユニークユーザー数：1150万(19万減)
転送量：34.923TB
※Cloudflareによる計測結果です。
転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約32.437TB。PHPやHTMLなどと広告配信が約2.486TB。
また、2021年1月に作成した記事数は588本。
次に、2021年1月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。
1位：たった1行でストレージを即時破損させうるコマンドが見つかる、「見ただけでストレージが壊れるショートカット」の存在も
2位：PlayStation 5とXbox Series Xが半導体大手のTSMCの製造ラインを圧迫しているという報告
3位：日本でPS5のゲリラ販売が行われあまりのカオスっぷりに「地獄が解き放たれた」と海外メディアが報じる
4位：ガス調理器が子どものぜん息を引き起こしているかもしれない
5位：「Amazonプライムは解約しづらすぎる」と消費者団体がAmazonを起訴
6位：iPhone 12シリーズの販売が好調であることが明らかに、一方でiPhone 12 miniはAppleにとっての失望に
7位：Linuxを生み出したリーナス・トーバルズがIntelを厳しく批判、理由は「ECCメモリを死に至らせているから」
8位：HDD故障率のメーカー・モデル別統計データ2020年版、故障率が最も高かったのは？
9位：Microsoftの新OS「Windows 10X」のほぼ最終版がリーク、Chrome OSに近い見た目の軽量版Windowsとの評価
10位：「マジックマッシュルーム茶」を静脈注射した男性の血中でマジックマッシュルームが成長
というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。
1位：Chrome：41.59％（8.12％減）
2位：Safari：24.84％（0.83％増）
3位：Safari (in-app)：14.04％（6.35％増）
4位：Android Webview：6.33％（1.38％増）
5位：Edge：5.55％（0.02％減）
6位：Firefox：3.69％（0.05％減）
7位：Internet Explorer：2.57％（0.19％減）
IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。
11.0：99.11％（0.20％減）
10.0：0.44％（0.06％増）
9.0：0.38％（0.11％増）
8.0：0.05％（0.02％増）
7.0：0.00％（0.01％減）
次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。
1位：Twitter（前月1位）
2位：Google ニュース（前月2位）
3位：SmartNews（前月3位）
4位：Facebook（前月4位）
5位：はてなブックマーク（前月5位）
6位：livedoor ニュース（前月6位）
7位：Togetter（前月圏外）
8位：Feedly（前月7位）
9位：Pintrest（前月8位）
10位：NewsPicks（前月9位）
次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。
1位：gigazine
2位：open HEIC file
3位：windows10 無償アップグレード
4位：ロッククライミング
5位：centos
6位：コロナ
7位：ie11 サポート期限
8位：七色の大地 モーリシャス
9位：世界で最も美しい顔100人
10位：ps5
最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。
また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。
それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。
・関連記事
2020年度12月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2020年度11月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2020年度10月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2020年度9月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2020年度8月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2020年度7月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2020年度6月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2020年度5月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2020年度4月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2020年度3月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2020年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2020年度1月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2019年度12月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2019年度11月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2019年度10月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2019年度9月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2019年度8月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2019年度7月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2019年度6月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2019年度5月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2019年度4月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2019年度3月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2019年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2019年度1月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2018年度12月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2018年度11月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2018年度10月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2018年度9月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2018年度8月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2018年度7月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2018年度6月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2018年度5月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2018年度4月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2018年度3月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2018年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2018年度1月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2017年度12月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2017年度11月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2017年度10月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2017年度9月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2017年度8月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2017年度7月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2017年度6月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2017年度5月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2017年度4月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2017年度3月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2017年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2017年度1月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2016年度12月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2016年度11月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2016年度10月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2016年度9月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2016年度8月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2016年度7月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2016年度6月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2016年度5月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2016年度4月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2016年度3月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2016年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2016年度1月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2015年度12月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2015年度11月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2015年度10月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2015年度9月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2015年度8月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2015年度7月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2015年度6月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2015年度5月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2015年度4月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2015年度3月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2015年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2015年度1月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2014年度12月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2014年度11月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2014年度10月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2014年度9月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2014年度8月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2014年度7月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2014年度6月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2014年度5月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2014年度4月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2014年度3月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2014年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2014年度1月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2013年度12月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2013年度11月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2013年度10月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2013年度9月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2013年度8月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2013年度7月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2013年度6月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2013年度5月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2013年度4月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2013年度3月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2013年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2013年度1月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2012年度12月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2012年度11月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2012年度10月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2012年度9月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2012年度8月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2012年度7月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2012年度6月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2012年度5月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2012年度4月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2012年度3月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2012年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2012年度1月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2011年度12月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2011年度11月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2011年度10月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2011年度9月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2011年度8月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2011年度7月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2011年度6月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2011年度5月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2011年度4月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2011年度3月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2011年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2011年度1月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2010年度12月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2010年度11月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2010年度10月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2010年度9月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2010年度8月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2010年度7月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2010年度6月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2010年度5月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2010年度4月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2010年度3月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2010年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2010年度1月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2009年度12月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2009年度11月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2009年度10月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2009年度9月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2009年度8月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2009年度7月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2009年度6月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2009年度5月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2009年度4月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2009年度3月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2009年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2009年度1月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2008年度12月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2008年度11月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2008年度10月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2008年度9月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2008年度8月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2008年度7月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2008年度6月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2008年度5月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2008年度4月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2008年度3月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2008年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2008年度1月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2007年度12月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2007年度11月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2007年度10月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2007年度9月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2007年度8月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2007年度7月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2007年度6月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2007年度5月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2007年度4月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2007年度3月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2007年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2007年度1月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2006年度12月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2006年度11月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2006年度10月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2006年度9月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2006年度8月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2006年度7月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2006年度6月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2006年度5月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
2006年度4月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
・関連コンテンツ