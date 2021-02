TikTok開発元がWeChat運営のTencentを独占禁止法違反だと訴える

TikTok owner ByteDance sues Tencent over alleged monopolistic practices, WeChat owner vows to countersue | South China Morning Post https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3120266/tiktok-owner-bytedance-sues-tencent-over-alleged-monopolistic ByteDanceは、「TencentがWechatや Tencent QQ で、TikTokの中国国内版である 抖音(Douyin) のリンクへのアクセスをブロックした」と主張し、9000万元(約1億4600万円)の損害賠償を請求しました。 中国版TikTokであるDouyinは中国国内でも高い人気を誇っており、ByteDanceの (PDFファイル) レポート によれば、2020年1月時点でデイリーアクティブユーザー数は4億人に達しているとのこと。 一方でWeChatは10億人以上のユーザーを抱えるメッセンジャーアプリで、キャッシュレス支払いや新型コロナウイルス感染者の管理などさまざまな機能が搭載されているため、Tenecnt QQと共に現代中国社会を生きるためにはインストール必須のアプリとなっています。

2021年02月03日 11時41分00秒 in モバイル, ネットサービス, Posted by log1i_yk

