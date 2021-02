2021年02月03日 10時35分 ハードウェア

Oculus QuestがFacebook Messengerに対応、ヘッドセットをつけたまま友人との連絡が可能に



VR企業のOculusは2021年2月2日に、スタンドアローン型VRヘッドセット「Oculus Quest」のバージョン25となるソフトウェアアップデートを発表しました。このアップデートでOculus Questが、親会社であるFacebookが提供するチャットツールのFacebook Messengerに対応したことが明らかになりました。



Oculusによれば、Facebookアカウントを使ってOculus Questにログインしたユーザーは、Facebookでつながっている友人とFacebook Messengerで連絡が取れるようになるとのこと。



メッセージの送受信はヘッドセットを外さなくても可能で、相手へのメッセージは、「VRで入力する」「事前に用意されているメッセージのテンプレートを送信する」「音声からテキスト入力を行う」という3つの方法で作成できます。Facebook MessengerからOculus Partyを作成し、友人とそのまま同じゲームに参加して一緒にプレイすることも可能です。



Oculus上でFacebook Messengerを使ってFacebookの友人とやりとりしても、既存のOculusのプライバシー設定は変更されないとのこと。また、これまで通り、既存のOculusユーザー名でOculusチャットを使って友人にメッセージを送信することも可能です。



もし友人や家族にOculus Questを貸す予定がある場合、Messengerの設定でいつでもMessengerからサインアウトができるとのこと。そのため、自分に向けたMessengerのメッセージが貸した友人や家族に見られることはありません。



さらにバージョン25のOculusソフトウェアアップデートでは、Oculus Storeの承認もサイドローディングも必要なく、開発中のVRアプリを無料あるいは有料で配布するための機能である「App Lab」が追加されます。Oculusによれば、すでに2020年2月2日時点で12タイトルがApp Labで配信されているとのこと。App LabはVRの開発者がファンに早期にリーチし、コミュニティを構築するために設けられたものだと、Oculusは述べています。





なお、OculusによればOculusプラットフォーム全体の収益は右肩上がりで、2021年2月時点で提供されているおよそ60タイトルにより数百万ドル(約数億円)の収益を上げているとのこと。Oculusは「Oculusプラットフォームで取り扱われている有料アプリの3本のうち1本が100万ドル(約1億円)以上の収益を上げていることになります」と述べ、スタンドアローン型VRヘッドセットであるOculus Quest 2のおかげでVRの開発者が有意義な収益を上げているとしています。