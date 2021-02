Instagramが削除された写真を簡単に復活できる「Recently Deleted」機能をスタート

写真共有サービスの Instagram が2021年2月2日に、削除された写真やムービーを復元できる「 Recently Deleted 」を発表しました。Instagramはこの機能を、アカウントを乗っ取ってコンテンツを削除してしまうハッキング対策と位置づけています。 Introducing ‘Recently Deleted’ | Instagram Blogs https://about.instagram.com/blog/announcements/launch-of-ig-recently-deleted-media-folder Instagram Adds 'Recently Deleted' Folder to Safeguard Against Mistaken Post Removal | Social Media Today https://www.socialmediatoday.com/news/instagram-adds-recently-deleted-folder-to-safeguard-against-mistaken-post/594330/ Instagramは、投稿が24時間で自動的に削除される「ストーリーズ」機能を特徴とする写真共有アプリです。Instagramは2月2日の公式ブログの更新で「ハッカーがアカウントにアクセスした際に、コンテンツを削除してしまうことがありますが、これまでは写真やムービーを簡単に取り戻す方法がありませんでした。しかし、本日からは直近で削除されたコンテンツを復元したり、完全に削除したりすることができます。この機能の利用する場合は、アカウントの正当な所有者であることを確認する追加認証を行ってください」と発表しました。 今後は削除された写真、ムービー、 リール 、 IGTVビデオ 、ストーリーズが「Recently Deletedフォルダー」に移動するようになります。コンテンツが「Recently Deletedフォルダー」に移されると、ストーリーズは24時間後に、それ以外のものは30日後に自動的に完全削除されますが、ユーザーはコンテンツが完全に削除される前であれば「設定」「アカウント」「Recently Deleted」の順番で操作することで、「Recently Deletedフォルダー」からコンテンツを復元させることが可能です。

2021年02月03日 14時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1l_ks

