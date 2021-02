プログラミング言語Perlが公式サイトのドメインをランサムウェア配布サイトに乗っ取られる

プログラミング言語 Perl の公式サイトのドメイン「 perl.com 」が何者かに乗っ取られたことが明らかになりました。記事作成時点では、perl.comがランサムウェアを配布するサイトと同一の IPアドレス にホストされていることが確認されており、アクセスしないように注意が呼びかけられています。 Perl.com domain stolen, now using IP address tied to malware https://www.bleepingcomputer.com/news/security/perlcom-domain-stolen-now-using-ip-address-tied-to-malware/ perl.comが何者かに乗っ取られたことが判明したのは1月27日で、perl.comの編集者である ブライアン・ド・フォイ 氏は、「perl.comドメインが別の誰かに登録されました。私たちは、この問題に対処する方法を求めています」とTwitterに投稿しています。

2021年02月01日 16時03分00秒 in セキュリティ, Posted by log1o_hf

