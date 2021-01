2021年01月29日 14時00分 ネットサービス

Facebookが対Apple訴訟を準備か、App Storeにおける独占禁止法違反などにより



FacebookがAppleを独占禁止法違反で提訴する準備を進めていると報じられました。訴訟の争点は、「広告トラッキングに関する仕様変更問題」と「iPhoneのデフォルトアプリ問題」となる見込みです。



AppleはiOSのアップデートによって、広告識別子IDFAを「ユーザーが許可しなければ収集・共有できない」ようにする設定を導入しようとしています。広告識別子はユーザーの行動履歴をもとに興味関心を推測する行動ターゲティング広告(ターゲット広告)に利用されるもので、Facebookは「多数のユーザーがIDFAを拒否することで広告収入が激減する」と懸念を表明。大手紙の一面に新聞広告を出して賛同を求めていました。



一連のFacebookの抗議行動に対して、Appleのティム・クックCEOも反論。これを受けてFacebookは「選択の余地はない」と内外に漏らしていたと報じられました。



しかし、Facebookのマーク・ザッカーバーグCEOが2020年度の決算発表に際してこの問題について再度言及。これとほぼ同じタイミングで、クックCEOもFacebookのようなビジネスモデルは暴力や二極化につながると非難し、両社の対立が明確化していました。



この論争の中心である広告トラッキングに関する仕様変更問題について、Appleはアプリ開発者や小規模企業を犠牲にして自社の収益を上げており、App Storeに対する同社の支配力は反競争的なものであるとして、FacebookはAppleを独占禁止法で訴える準備を進めているとIT系ニュースサイトのThe Informationが報じました。



さらに、広告トラッキングに関する仕様変更問題に加えて、「iPhoneのデフォルトアプリ問題」にもFacebookは切り込む見込みとのこと。FacebookはiPhoneのデフォルトメッセージアプリをApple製の「メッセージ」や「iMessage」以外に設定できないのは独占に他ならないとして、「iOSは平等な競争の場ではない」という主張を展開していました。そのため、準備を進めている訴訟の中で、Facebookはデフォルトアプリ問題も取り上げるとみられています。



FacebookはAppleを独占禁止法違反として厳しく非難する一方で、自社サービスについては第三者委員会を設けてモデレーターの判断を審査するというプロセスも実施しています。同委員会は2021年1月28日に、ミャンマーのユーザーによる「イスラム教徒は心理的に何か問題がある」という投稿がヘイトスピーチとして削除された一件について「文脈を踏まえると、フランスと中国におけるイスラム教徒の反応の矛盾について詳しく解説したもので、悪意のある表現のレベルに達しているとはいえない」と判断し、乳がんを患ったユーザーによる乳首を含む画像がヌードとして自動削除された一件について「教育的、医学的理由がある場合は例外というルールに反している」と判断するなど、議題となったモデレーターの決定のうち、5件中4件を否定して修正を求めました。



なお、同委員会は独立資金源を有しており、資金的な面でFacebookに依存しない判断が可能とされており、Facebookは「同委員会の決定に必ず従う」としています。