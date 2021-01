脳波や筋電図を読み取るVRデバイスをValveが開発中、「これまでのエンターテインメントを絶滅させる」との意気込み

・関連記事

解像度・性能が向上した単体でVRが楽しめるコスパ最強の「Oculus Quest 2」は初心者から上級者まで満足できるVRヘッドセット - GIGAZINE



VR/AR対応デバイスを人前で使用することを踏まえた新しいセキュアな認証システム「ZeTA」とは? - GIGAZINE



Valveの独自VRヘッドセット「Valve Index」は5指認識VRコントローラーと共に2019年5月予約開始か - GIGAZINE



GoogleのVRお絵かきソフト「Tilt Brush」がオープンソース化される - GIGAZINE



名作FPS「Half-Life」のおよそ15年ぶりとなる新作「Half-Life:Alyx」をValveがフルVRゲームとして発表 - GIGAZINE



座ったままVR空間を「歩く」ことができるサンダル型デバイス「Cybershoes」は自宅で簡単にVRへの没入感を高めることが可能 - GIGAZINE



VRデバイスの売上競争がついに逆転の兆し、シェア1位のOculus RiftにHTC Viveが迫る - GIGAZINE

2021年01月28日 11時12分00秒 in ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.