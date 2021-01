ファミチキの中にタルタルソースを詰めて甘酢ダレに漬けた「タレチキ(タルタルソース入り)」試食レビュー

・関連記事

チキンと一緒にクリームコロッケをサンドしたケンタッキーフライドチキンの「クリーミーコロッケフィレサンド」&「いちごチョコパイ」試食レビュー - GIGAZINE



ファミチキを挟むだけで「ファミチキバーガー」が完成する専用バンズ「ファミチキバンズ(タルタルソース)」試食レビュー - GIGAZINE



アゴが外れるような大きさのファーストキッチンのハンバーガー「FKオールスターバーガー」試食レビュー - GIGAZINE



生姜&唐辛子のダブルの辛さが癖になるケンタッキー「ジンジャーホットチキン」を食べてみた - GIGAZINE



とろとろチーズに濃厚デミグラスソースとボリューミーなチキンが絡むサブウェイ「ピザ 大人デミグラスチキン」試食レビュー - GIGAZINE

2021年01月26日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.