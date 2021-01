2021年01月24日 17時00分 モバイル

Facebookアプリを利用するiPhoneユーザーが突如強制ログアウトさせられる事態が発生



2021年1月22日(金)、iPhoneからFacebookアプリを利用しているユーザーが、強制的にFacebookアカウントをログアウトさせられるという事態が起きました。この事態はたちまちTwitter上でトレンドとなったのですが、この謎のログアウト事件の原因は「構成の変更にある」とFacebookが説明しています。



Facebook issue mistakenly logged out iPhone users - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/01/23/facebook-logged-out-iphone-ios/



Facebook inexplicably logs out iPhone users | Engadget

https://www.engadget.com/facebook-iphone-outage-logout-061740231.html



2021年1月22日の夜頃から、iOSアプリを用いてFacebookを利用しているすべてのユーザーが、アカウントを強制ログアウトさせられ、再度ログインする必要に迫られました。最初にログアウトさせられたのはSMSを用いた2段階認証を利用しているユーザーだった模様。



海外掲示板のReddit上でも「そもそもサインアウトした覚えがないのに、Facebookアプリに再度サインインするように求められた人はいますか?」というスレッドが建てられており、多くのユーザーが「2段階認証用のコードが送信されなくてログインできない!」などの問題を訴えています。



Did anyone else get prompted to “Sign In” again to their Facebook app after NEVER signing out in the first place? : facebook

https://www.reddit.com/r/facebook/comments/l346n3/did_anyone_else_get_prompted_to_sign_in_again_to/





最終的にすべてのユーザーがFacebookアカウントに再ログインできるようになりましたが、2段階認証を利用しているユーザーはSMS経由で送信されるコードの到着が非常に遅く、再びログインできるようになるには「顔写真」のアップロードが必要だったそうです。





この事態に対して、Facebookは公式アカウント上で「ログアウトされてしまったユーザーのレポートを探しています。Facebookアカウントにアクセスするためにもう一度ログインしなければいけないという問題をできる限り早く解決すべく取り組んでいます」と声明を出しています。





また、Facebookの広報担当者はテクノロジーメディアのEngadgetに対して、「現在、Facebookへのアクセスに問題を抱えている人がいることを認識しています。この問題は構成の変更により起きたものであると考えられており、可能な限り迅速に正常に戻すべく取り組んでいます」という声明も出しました。



Facebookはこの「構成の変更」に関する詳細を明かしていません。しかし、Facebookは現地時間の2021年1月23日(土)6時頃に「構成の変更」に関する問題は解決したと報告しています。なお、Facebookのサービスそのものがオフラインになることはなく、iPhoneユーザーの一部がしばらくアカウントにログインできない状況に陥るのみでした。