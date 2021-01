AMDのサーバー向けCPU「EPYC」がLet’s Encryptのデータベースサーバーに採用される

・関連記事

Let’s Encryptが発行したSSL証明書が10億件を突破したと発表、HTTPSの利用は過去3年で急速に増加 - GIGAZINE



簡単にSSL証明書を取得可能&シンプルな設定ファイルでHTTP/3も利用できるGo製ウェブサーバー「Caddy」 - GIGAZINE



無料でサーバ証明書を発行してくれる「Let’s Encrypt」が運営資金をクラウドファンディングで募集 - GIGAZINE



ZFS on Linuxから新生した「OpenZFS 2.0」リリース、pL2ARCやZstandard圧縮などを搭載 - GIGAZINE

2021年01月23日 15時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ハードウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.