無料で仮想空間内の画像や動画を閲覧しながらビデオチャットできるウェブアプリ「Pluto」を使ってみた

Plutoを使うには、Googleアカウントでのログインが必要なので、「Log in with Google」をクリックしてログインします。

無料で画像や動画を展示できる仮想空間を作成し、複数人でビデオチャットしながら自由に歩き回れるコミュニケーションアプリが「 Pluto 」です。実際にPlutoを使って新感覚のコミュニケーションを楽しんでみました。 Pluto | Create your virtual world in one click. https://pluto.video/ Plutoのトップページはこんな感じ。画面左側の「Try Pluto」をクリックするとPultoのデモバージョンを体験することができます。

2021年01月22日 21時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

