2021年01月20日 16時45分 メモ

Facebookは禁止したはずの「政治関連のグループをオススメ表示」をいまだに続けているという指摘



2021年1月20日に行われるジョー・バイデン氏のアメリカ合衆国大統領就任式に備え、Facebookはトップページに表示される「おすすめのグループ」に、政治や社会問題に関連するグループを一時的に表示しないようにする緊急措置を講じたと発表しました。2020年に行われた大統領選挙前には一時的に政治広告を禁止するなど、政治的な問題に厳然と取り組む姿勢を見せているFacebookですが、Facebookですが、非営利のニュースメディアであるThe Markupは「この措置は機能していない」と報じています。



Facebook Said It Would Stop Pushing Users to Join Partisan Political Groups. It Didn’t. – The Markup

https://themarkup.org/citizen-browser/2021/01/19/facebook-said-it-would-stop-pushing-users-to-join-partisan-political-groups-it-didnt



The Technology 202: Posts calling for political violence continue to slip through Facebook's defenses - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/politics/2021/01/19/technology-202-posts-calling-political-violence-continue-slip-through-facebook-defenses/



Facebookはバイデン氏の大統領就任を目前としたタイミングで、「おすすめのグループ」に政治に関するグループを表示しないようにすると発表しました。しかし、The Markupが独自に開発したデータ収集アルゴリズム「Citizen Browser Project」を使用した1900人を超えるFacebookユーザーを調査したところ、ユーザーに表示された「おすすめのグループ」の上位100個の内12個が政治的なグループだったことが明らかになりました。これは2021年1月11日にFacebookが「おすすめのグループに政治的・暴力的なものを表示しない」と発表した後も継続して表示されており、この発表を受けてFacebookの広報担当であるケビン・マカリスター氏は「なぜ表示されたのかを調査している」と述べました。また、2021年1月16日には「武器に関する広告を禁止する」と発表したにもかかわらず、2021年1月19日時点でも依然武器に関する広告が表示されているとの報告もなされてます。





さらにThe Markupの調査によると、ドナルド・トランプ氏に投票した人の内およそ4分の1に政治的なグループが表示され、ジョー・バイデン氏に投票した人に表示されたグループの内上位15%もまた政治的なものだったとのこと。その反面、投票を棄権した人には政治的なグループは全く表示されなかったとも報じています。





トランプ氏に投票したユーザーに表示された政治的なグループには、バイデン氏を支持するアメリカ合衆国下院議長ナンシー・ペロシ氏に対し「私人逮捕されて見せしめにされたらよかったのに」と投稿した「Donald Trump Is Our President」や、大統領選挙結果は覆さないと発言したジョージア州知事ブライアン・ケンプ氏と国務長官マイク・ポンペオ氏に対し「絞首刑にせよ」と投稿した「Rudy Giuliani」などが含まれています。バイデン氏に投票したユーザーに最も頻繁におすすめされたのは、共和党内の反トランプ一派The Lincoln Projectの創設者であるスティーブ・シュミット氏のファングループだったとのこと。なお、調査期間中に表示されたグループの総数は9万7443件で、その大半を動物や料理のものが占めており、政治的なものはほとんどなかったとも発表されています。



Facebookは「政治的なグループを表示しない」と発表した際に、具体的な対策については明らかにしていません。ただし、The Markupの調査により、おすすめに表示されたグループには「市民」または「政治」のタグが付いていなかったことが明らかになっています。The Markupは「おすすめとして表示されるグループは必ずしもユーザーの社会的つながりと関係があるわけではなく、グループがどのようにユーザーにおすすめされるかは不明です」と記しました。





なお、The Markupがデータ収集に使用した「Citizen Browser Project」のソースコードはGitHub上で公開されています。



GitHub - the-markup/citizen-browser-fb-political-groups: Data from our story "Facebook Said It Would Stop Pushing Users to Join Partisan Political Groups. It Didn’t." from The Markup's Citizen Browser project.

https://github.com/the-markup/citizen-browser-fb-political-groups