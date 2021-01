2021年01月20日 12時00分 ネットサービス

Wikipedia英語版の総編集回数が「10億回」を突破

By Steinsplitter



世界中のボランティアによって共同編集されるインターネット百科事典「Wikipedia」の英語版の総編集回数が「10億回」を突破しました。



[Wikimedia-l] The thousand millionth edit on the English Language Wikipedia

https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikimedia-l/2021-January/096101.html



The English Language Wikipedia Just Had Its Billionth Edit

https://www.vice.com/en/article/k7appn/the-english-language-wikipedia-just-had-its-billionth-edit



Wikipedia英語版の総編集回数が10億回となったのは、現地時間2021年1月12日1時3分。記念すべき10億回目の編集は、ドイツのデジタルハードコアバンドアタリ・ティーンエイジ・ライオットの結成メンバーとして知られるアレック・エンパイア氏が1998年にリリースしたアルバム「Death Breathing」のページに、典拠管理と呼ばれる情報識別子を追加するというものでした。



Death Breathing - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Death_Breathing&oldid=1000000000





10億回目の編集作業を行ったのは、「390万回」という人類の中で最多となる編集回数を誇るWikipediaユーザーのSer Amantio di Nicolao氏。同氏が行った編集のほとんどはAuto WikiBrowserなどの半自動編集ツールを用いた細かな編集ですが、3万1000件以上の記事も作成しており、2018年にはアメリカ大手紙のThe Washington Postが特集記事を報じています。



Wikipedia's top editor is this mild-mannered Virginian - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/magazine/meet-the-most-prolific-contributor-to-the-english-version-of-wikipedia/2018/10/02/a6497a74-9411-11e8-a679-b09212fb69c2_story.html





なお、今回の総編集回数10億回というのは、Wikipediaを駆動させるソフトウェアがUseModWikiからMediaWikiに移行した後からカウントされたものであるため、実際の総編集回数はUseModWiki時代の数十万編集が加算される見込みです。