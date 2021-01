「キノコなどの菌類は植物ではない」とされる3つの理由とは？

菌類(真菌類) はキノコやカビなどを含む生物群であり、現代では動物や植物とは別の 界 に分類されています。ところが、菌類は分類学の歴史において長年にわたって「植物」として分類されていたそうで、「一体なぜ菌類が植物に分類されたのか?」「なぜ菌類は植物と違うのか?」といった疑問について、ウエストバージニア大学の博士研究員である ブライアン・ラヴェット 氏が解説しています。 Three Reasons Fungi Are Not Plants https://asm.org/Articles/2021/January/Three-Reasons-Fungi-Are-Not-Plants ラヴェット氏が「科学の歴史のほとんどにおいて菌類は植物学者の領域でした」と述べるように、18世紀フランスの科学者である ルネ・レオミュール は昆虫に寄生する菌について「植物の根」と記述しており、 ニューヨーク植物園 は世界最大規模の菌類コレクションを有しています。また、 アメリカ菌学会 の公式ジャーナルである Mycologia も、ニューヨーク植物園にルーツを持っているとのこと。 菌類が植物として分類されたきっかけは、「分類学の父」とも呼ばれる カール・フォン・リンネ が菌類を動物から除外したことでした。当初の分類学では、植物とは「動物ではないもの」を指すものであったため、代表的な菌類とされていたキノコなどの観察に基づいて菌類は植物に分類されたそうです。 科学技術が発展に伴ってさまざまな生物への理解が深まるにつれ、分類学に進化論的な文脈や分子解析、遺伝子的な関連性などの要素が持ち込まれています。その結果、記事作成時点では「菌類は植物ではない」とする分類が主流となっています。

2021年01月19日 19時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1h_ik

