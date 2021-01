150件以上のHuaweiとの取引ライセンス申請をトランプ政権が拒否、日本企業のライセンスも取り消される

ジョー・バイデン氏への政権交代が迫る中、トランプ政権がHuawei関連の輸出をさらに規制したことが明らかになりました。アメリカ政府はHuaweiおよび関連企業に対して、 「アメリカのテクノロジーを用いた製品」の輸出を制限 していますが、 ジョー・バイデン 氏への政権交代が迫るトランプ政権が、新たにHuaweiに関連する約150件の輸出申請が拒否されています。 Exclusive: Trump admin slams China's Huawei, halting shipments from Intel, others - sources | Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-huawei-tech-exclusive-idUSKBN29M0KD Huaweiは、2019年5月より アメリカ合衆国商務省産業安全保障局(BIS) の定める エンティティリスト に登録されており、記事作成時点では、アメリカ輸出管理規則の対象となるアイテムをHuaweiと取引するには、BISへのライセンス申請が必要です。

2021年01月18日 15時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1o_hf

