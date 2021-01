ハッカーが盗み出した新型コロナワクチンのデータを改ざんして公開、ワクチンの信頼性を低下させる目的か

アメリカの製薬大手ファイザーとドイツのBioNTechが共同開発した新型コロナウイルスワクチン「 BNT162b2 」の情報がEUの規制当局から盗み出された一件について、ハッカーが盗み出したBNT162b2のデータを一部改ざんしてリークし、BNT162b2の信頼性を低下させようとしていることが判明しました。 Cyberattack on EMA - update 5 | European Medicines Agency https://www.ema.europa.eu/en/news/cyberattack-ema-update-5 Hackers alter stolen regulatory data to sow mistrust in COVID-19 vaccine | Ars Technica https://arstechnica.com/information-technology/2021/01/hackers-alter-stolen-regulatory-data-to-sow-mistrust-in-covid-19-vaccine/ 2020年12月9日、EUの医薬品に関する審査を担う 欧州医薬品庁 (EMA) がサイバー攻撃を受け、BNT162b2の承認申請に関する書類の一部がハッカーに盗み出される事件が発生しました。 医薬品の規制当局がサイバー攻撃を受けてファイザーの新型コロナワクチンの情報がリークされる - GIGAZINE

2021年01月18日 12時30分00秒 in セキュリティ, Posted by log1k_iy

