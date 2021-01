2021年01月18日 10時35分 食

中国で「新型コロナウイルスに汚染されたアイスクリーム」が見つかる



中国・天津市の食品製造企業である天津大橋道食品会社が販売したアイスクリームから新型コロナウイルスの陽性反応が検出されました。同社は問題のアイスクリーム約2100箱を処分しましたが、約2700箱がすでに市場に流れたとして当局が行方を追っています。



COVID-19: Ice cream tests positive for coronavirus in China | World News | Sky News

https://news.sky.com/story/covid-19-ice-cream-tests-positive-for-coronavirus-in-china-12188761



Ice cream from China contaminated with coronavirus: report | Fox News

https://www.foxnews.com/world/chinese-ice-cream-contaminated-covid-19



Coronavirus found in China ice cream samples, thousands of boxes seized: Report | Hindustan Times

https://www.hindustantimes.com/world-news/coronavirus-found-in-china-ice-cream-samples-thousands-of-boxes-seized-report-101610854598056.html



新型コロナウイルスに汚染されたとみられるアイスクリームは4836箱存在し、そのうち天津大橋道食品会社は2089箱を処分しましたが、2747箱が出荷されていました。この2747箱のうち1812箱は市外に出荷され、市内に出回ったのは935箱。そして935箱のうち、65箱が消費者に販売されていました。





天津市疾病管理センターは市内で販売された問題のアイスクリームの行方について調査を行うと同時に、市外に出回った分に関しては他市の保健当局に追跡を要請。アイスクリーム中に新型コロナウイルスが混入したのは同社の従業員が原因だとして、全従業員を隔離した上でPCR検査を実施しました。報道時点でPCR検査はすべて完了していませんが、従業員1662人中700人の陰性が確認されています。



イギリス・リーズ大学のウイルス学者であるスティーブン・グリフィン博士は、アイスクリームには脂肪が含まれている点と、アイスクリームが低温で保管されるという点の2点が今回の一件の原因だと解説。「このような問題はそうそう起こりえることではないため、『すべてのアイスクリームが新型コロナウイルスで汚染されているかもしれない』と慌てる必要はありません」と述べて、懸念をあおらないように求めました。