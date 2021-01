2021年01月17日 09時00分 レビュー

ウェブ上のいかがわしい画像をローカルで自動フィルタリングしてくれる拡張機能「NSFW Filter」レビュー



機械学習用JavaScriptライブラリであるTensorFlow.jsを用いて、ウェブページからNSFW(Not Safe For Work、職場での閲覧注意)な画像を自動で処理してくれるオープンソースの拡張機能が「NSFW Filter」です。NSFW Filterはユーザーデータの収集や送信を行わず、ブラウザ上でローカルに実行されるとのことで、実際に使ってみました。



今回はFirefox版を導入します。Firefoxで配布ページにアクセスし、「Add to Firefox」をクリックします。





NSFW Filterの追加を確認するポップアップが表示されるので、「追加(A)」をクリック。





右上に表示される南京錠アイコンをクリックすると、NSFW Filterの設定画面が表示されます。一番上にある「Filter Strictness」のスライドスイッチはフィルターの強さで、右に動かすほどフィルターによる補正が強くなります。「Filter Effect」は、Blur(ぼかし)とHide(隠し)の2種類から選択可能。「Trained model」は画像選別に用いる学習モデルで、記事作成時点ではMovileNet_v1.1のみとなっています。





試しにGoogleで「Porn」をイメージ検索してみました。





結果はこんな感じ。ぼかし部分がNSFW Filterで自動的に処理された部分で、モザイク部分はフィルターがかからなかったために手動で処理を行った部分です。表示された画像のほとんどがNSFWコンテンツでしたが、NSFW Filterで処理されたのは全体のおよそ3分の1という結果でした。





次に「nude」でイメージ検索してみると、今度は検索結果全体の半分ほどがNSFWFilterによって処理されました。あくまでも機械学習による画像選別の結果なので、100%処理してくれるというわけではなく、記事作成時点では画像選別の精度はそこまで高くありません。それでも、学習モデルが処理した画像はきっちりぼかしフィルターで見えなくなっています。





NSFW Filterの処理が行われた状態で設定画面を開くと、「Total blocked:26」というように、処理されたコンテンツの数が表示されました。





なお、NSFW FilterはFirefox版とChrome版がリリースされているほか、Safari版も開発が進められているとのことです。