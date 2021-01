医薬品の規制当局がサイバー攻撃を受けてファイザーの新型コロナワクチンの情報がリークされる

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチンや治療薬の開発が進められる中、各国の研究機関や製薬企業へのサイバー攻撃が問題となっています。2021年1月12日、医薬品の審査を行うEUの専門機関・ 欧州医薬品庁(EMA) がサイバー攻撃を受け、 ファイザー と BioNTech が開発した新型コロナウイルスワクチンの情報がリークされたことが判明しました。 Cyberattack on EMA - update 4 | European Medicines Agency https://www.ema.europa.eu/en/news/cyberattack-ema-update-4 Cyber Attackers Leaked Covid-19 Vaccine Data After EU Hack - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-12/covid-vaccine-documents-leaked-on-web-eu-drug-regulator-says 2020年4月下旬、中国のサイバー犯罪グループがCOVID-19の治療薬やワクチンを開発する研究機関へハッキングを仕掛けたことが 判明 し、アメリカ政府が公式に 中国を非難 しました。また、Microsoftは「ロシアと北朝鮮が新型コロナワクチン関連の研究組織をハッキングした」と 発表 しており、アメリカ・カナダ・フランス・インド・韓国にある7つの大手製薬会社や研究者が被害を受けたとされています。 また、ハッカーが攻撃を仕掛けるのは研究機関だけにとどまらず、ワクチンの輸送網を構築する 運送事業者にも及んでいます 。さらに2020年12月9日には、EUにおけるワクチン使用を承認する権限を持つEMAがサイバー攻撃を受け、ハッカーが新型コロナウイルスワクチンに関する文書にアクセスしたことが 判明 しました。 ファイザーとワクチンを共同開発したBioNTechは公式ウェブサイト上の 声明 で、「EMAのサーバー上に保管されていた新型コロナウイルスワクチン『BNT162b2』の承認申請に関する書類の一部が、ハッカーによる不正なアクセスを受けたとEMAから通知された」と説明しています。

2021年01月13日 15時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1h_ik

