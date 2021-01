会議・締め切り・フルタイム従業員がゼロでも年間180億円もの取引を生み出す決済サービス「Gumroad」

音楽・コミック・アプリなどのデジタルコンテンツをリンク1つで直接顧客に販売できるという決済サービス「 Gumroad 」は、会議・締め切り・フルタイム従業員がゼロという先鋭的な労働形態によって運営が行われています。「どうしてこんな特殊な労働形態になったのか」という疑問について、Gumroadを創業したサヒール・ラヴィンギアCEO自身がブログ上で解説しています。 No Meetings, No Deadlines, No Full-Time Employees - Sahil Lavingia https://sahillavingia.com/work Gumroadは事前審査がない点を特徴とするデジタルコンテンツ専門の決済サービス。日本を含む190カ国に対応しており、決済手段はクレジットカードのみ。決済手数料は0.25ドル(約26円)+販売価格の5%です。

2021年01月12日

