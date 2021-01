2020年に最も再生されたゲームや配信者などの情報をまとめたレポートが公開される

なお、2020年における YouTube Gaming の総再生時間は1000億時間を超えており、アクティブなゲーム実況チャンネルの数は4000万を超えるそうです。 総再生時間別に人気の高いカテゴリを分類したのが以下のランキング。Twitch上で最も人気のあるカテゴリは「Just Chatting(雑談)」で、2位「League of Legends」、3位「Fortnite」、4位「Grand Theft Auto V」、5位「Valorant」の順に続きます。総再生数が最も多かったカテゴリを月別で調べると、1位は4月の「Valorant」、2位は11月の「雑談」、3位は10月の「League of Legends」、4位は9月の「Among us」、5位は8月の「Fall Guys:Ultimate Knockout」。

2021年01月12日 19時00分00秒 in ネットサービス, ゲーム, Posted by logu_ii

