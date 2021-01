2021年01月12日 11時25分 サイエンス

新型コロナ入院者の76%が「感染から6カ月後も症状が残っている」と報告している



新型コロナウイルスの発生地とされる中国・武漢市の病院が「新型コロナウイルス感染症(COVID)で入院した患者の76%が6カ月後も何らかの症状に苦しんでいる」と新たに発表しました。



6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study - The Lancet

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32656-8/fulltext



Covid symptoms can linger for at least 6 months, new Wuhan study suggests - CNN

https://edition.cnn.com/2021/01/11/asia/china-wuhan-covid-consequence-intl-hnk/index.html



Lingering symptoms and diminishing immunity raise long-term concerns over COVID-19 - Scimex

https://www.scimex.org/newsfeed/lingering-symptoms-and-diminishing-immunity-raise-long-term-concerns-over-covid



6 Months After Infection, 76% of COVID-19 Patients Are Still Suffering Symptoms

https://www.sciencealert.com/most-covid-19-patients-still-have-at-least-one-symptom-after-6-months



新たな調査結果を発表したのは、新型コロナウイルスの発生地とされる武漢市の中でも最も早期から感染者の受け入れを行っていた金銀潭病院です。同院は2020年1月7日から5月29日までに退院した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者を対象とし、退院してから約6カ月後に病状に関して追跡調査を行いました。



この追跡調査はアンケートや身体検査、歩行テスト、血液検査などを含んでおり、死亡・重症・任意拒否などの理由から、追跡調査に参加したのは退院者2469人のうち1655人でした。この1655人の中で「1つ以上の症状がまだ残っている」と回答した退院者は1265人(76%)。報告された後遺症は、倦怠(けんたい)感または筋力低下(1038人:63%)や睡眠障害(437人:26%)、不安またはうつ(367人:23%)、脱毛(359人:22%)、嗅覚障害(179人:11%)、動悸(154人:9%)、関節痛(154人:9%)、食欲不振(138人:8%)、味覚障害(120人:7%)などでした。





さらに、血液検査の結果から、入院中には急性腎障害が見られなかった退院者1016人のうち107人(13%)が追跡調査で腎機能障害の兆候を示したことや、追跡調査時に任意の抗体検査に参加した94人のうち55人(59%)で中和抗体のレベルが52.5%低下していたことも確認されました。



加えて、追跡調査時に任意の肺機能検査に参加した349人では、肺と血液の間での酸素交換の効率が低下する拡散障害が続いていることも確認されています。拡散障害は、人工呼吸器が必要な重症度レベル5~6を経験した被験者では86人中48人(56%)、酸素吸入が必要だった重症度レベル4では165人中48人(29%)、酸素吸入を必要としなかった重症度レベル3では83人中18(22%)で確認されました。



今回の調査結果について、研究著者らは、「確認された諸症状が感染中から持続していたのか、快復後に悪化したのか、退院後に新たに生じたのかは区別できない」と認めています。本研究に対してコメントを求められたイタリアのマリオネグリ薬理研究所のMonica Cortinovis氏らは、「COVID-19の後遺症に関する報告は少なく、本研究は適切かつタイムリーです」と述べました。