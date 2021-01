名作アクションゲーム「悪魔城伝説」のパスワードはどうやって生成されているのか？

また、海外版の「 Castlevania III: Dracula's Curse 」では、名前欄に特別な名前を入力することで、ゲームを特殊な状態で開始することができます。特別な名前と特殊な効果は「 HELP ME :ライフを10個所持した状態でゲームを開始する」「 AKAMA :ハードモードでゲームを開始する」「 OKUDA :アルカードを操作できる状態でゲームを開始する」「 URATA :サイファを操作できる状態でゲームを開始する」「 FUJIMOTO :グラントを操作できる状態でゲームを開始する」の5通り。なお、「AKAMA」「OKUDA」「URATA」「FUJIMOTO」は悪魔城伝説の開発者の名前です。

・関連記事

5億円以上の出資を集めた悪魔城ドラキュラ風アクションRPG「ブラッドステインド:リチュアル・オブ・ザ・ナイト」をNintendo Switchで遊んでみた - GIGAZINE



無料で241種類ものPCゲームのソースコードを見ることができる「Game Source Code Collection」 - GIGAZINE



ゲームの基本的な動作やエフェクトなどのソースコードを検索可能な「Game Mechanic Explorer」 - GIGAZINE



無料で2500本以上ものMS-DOSの名作ゲームがブラウザからプレイ可能に、インターネットアーカイブが公開 - GIGAZINE



たった1カ月でゲームを完成させる競技会「Game Off 2019」最優秀作品5本が発表、無料プレイも可能 - GIGAZINE



Valveの人気オンラインゲーム2タイトルのソースコードが流出、公式は片方についてのみ言及 - GIGAZINE



ディズニーや任天堂、Microsoftなど50社以上の企業のソースコードがリークされる - GIGAZINE

2021年01月11日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.