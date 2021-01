2021年01月11日 06時00分 乗り物

「Appleの自動運転車をヒュンダイが製造する」と韓国紙が報道



Appleは独自の自動運転車を開発する「プロジェクト・タイタン」を進めているとウワサされています。このApple純正の自動運転車の製造を韓国最大手の自動車メーカーであるヒュンダイが担当することになると、韓国の地元紙であるKorea IT Newsが報じています。



Apple, Hyundai to agree on electric car tie-up early this year - Korea IT News - CNA

https://www.channelnewsasia.com/news/business/apple--hyundai-to-agree-on-electric-car-tie-up-early-this-year---korea-it-news-13931966



Apple, Hyundai set to agree electric car tie-up, says Korea IT News | Reuters

https://www.reuters.com/article/uk-hyundai-motor-apple/apple-hyundai-to-agree-on-electric-car-tie-up-early-this-year-korea-it-news-idUSKBN29F0C1



2021年1月10日にKorea IT Newsが報じたところによると、Appleとヒュンダイは2021年3月までに自動運転車に関するパートナーシップ契約に署名し、早ければ2024年にもアメリカで自動車の生産を開始する予定であるとのこと。





Korea IT Newsに情報提供した業界関係者は、ヒュンダイ傘下の起亜自動車がアメリカ・ジョージア州に持つ工場で自動車を製造するか、ヒュンダイとAppleが共同で投資してアメリカに新工場を建設し、この工場で自動運転車の製造を行うと説明したそうです。また、工場では2024年までに10万台の自動運転車を生産することが計画されているとのこと。



加えて、Korea IT Newsの報道によると、Appleとヒュンダイは2022年に自動運転車のベータ版をリリースする予定だそうです。





なお、別の韓国メディアが「Appleは2027年に自動運転車の発売を目指しており、ヒュンダイと協議中である」と1月9日に報じたため、ヒュンダイは「Appleは当社を含むさまざまな世界中の自動車メーカーと話し合っていると理解しています。ただし、この協議は初期段階にあるため、何も決定事項はありません」という声明を出しました。この報道と声明の影響で、ヒュンダイの株式は20%近く上昇しています。





Korea IT Newsの報道に対して、ヒュンダイは先に出した声明を再び引用して「自動運転車の開発に関して、さまざまな企業から潜在的な協力の要請を受けている」と述べています。一方、AppleはKorea IT Newsの報道に対してコメントを出していません。