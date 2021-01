2021年01月08日 10時50分 メモ

イーロン・マスクがジェフ・ベゾスを抜いて「世界一の富豪」に



電気自動車メーカー・テスラや宇宙ベンチャー企業・SpaceXを手がけるイーロン・マスク氏の総資産が、Amazon.comのジェフ・ベゾス氏を抜いて世界第1位となりました。



Bloomberg Billionaires Index

https://www.bloomberg.com/billionaires/





Elon Musk is now the richest person in the world, passing Jeff Bezos

https://www.cnbc.com/2021/01/07/elon-musk-is-now-the-richest-person-in-the-world-passing-jeff-bezos-.html



Elon Musk becomes world's richest person | Business | The Guardian

https://www.theguardian.com/business/2021/jan/07/elon-musk-overtakes-amazon-bezos-world-richest-person-tesla-bloomberg-billionare-index-blue-senate



ニューヨーク株式市場の取引日ごとに更新される「Bloomberg Billionaires Index」によると、イーロン・マスク氏の総資産は現地時間2021年1月7日の取引終了時点で1950億ドル(約20兆2500億円)。ジェフ・ベゾス氏は1850億ドル(約19兆2200億円)なので、1兆円ほどの差をつけての1位ということになります。





マスク氏のランキング順位上昇は猛烈な勢いで、2020年7月に著名な投資家であるウォーレン・バフェット氏を抜いて7位に、2020年11月にかつて世界一の富豪だったビル・ゲイツ氏を抜いて2位になっていました。



CNBCによると、マスク氏が2020年に得た資産は、ゲイツ氏の総資産である1320億ドル(約13兆7000億円)をしのぐとのこと。



テスラ公式のオーナークラブのツイートで自分が世界一の富豪になったことを知ったマスク氏は「不思議だね」とツイート。





そして仕事に戻っていきました。





なお、マスク氏が1位になった2021年1月7日時点の上位10名と総資産は以下のような感じです。



1位:イーロン・マスク(テスラ創業者)/1950億ドル(約20兆2500億円)

2位:ジェフ・ベゾス(Amazon.com創業者)/1850億ドル(約19兆2200億円)

3位:ビル・ゲイツ(Microsoft創業者)/1340億ドル(約14兆円)

4位:ベルナール・アルノー(LVMHおよびクリスチャン・ディオール会長兼CEO)/1160億ドル(約12兆600億円)

5位:マーク・ザッカーバーグ(Facebook創業者)/1020億ドル(約10兆6000億円)

6位:鍾睒睒(中国最大の飲料メーカー農夫山泉創業者)/931億ドル(約9兆6820億円)

7位:ウォーレン・バフェット(投資会社バークシャー・ハサウェイ会長兼CEO)/882億ドル(約9兆1720億円)

8位:ラリー・ペイジ(Google創業者)/836億ドル(約8兆6920億円)

9位:セルゲイ・ブリン(Google創業者)/810億ドル(約8兆4220億円)

10位:ラリー・エリソン(Oracle創業者)/800億ドル(約8兆3180億円)



日本人ではファーストリテイリング会長兼社長の柳井正氏が431億ドル(約4兆4810億円)で27位に名を連ねています。