ピーナッツバターはいつどのようにして誕生したのか？

ピーナッツをペースト状にすりつぶして砂糖や食塩を加え、パンに塗って食べるピーナッツバターは、アメリカの家庭にはなくてはならない スプレッド の1つです。そんなピーナッツバターがどういう経緯で生まれてアメリカの一般家庭に受け入れられていったのかを、科学や歴史関連の情報を扱うサイト・Smithsonian Magazineが解説しています。 A Brief History of Peanut Butter | Innovation | Smithsonian Magazine https://www.smithsonianmag.com/innovation/brief-history-peanut-butter-180976525/ ピーナッツバターが現代食に登場したのは、1895年にアメリカ人の医師であり栄養士のジョン・ハーヴェイ・ケロッグがピーナッツバターの特許を申請してからといわれています。コーンフレークで知られるケロッグ社の創設者でもあるケロッグは、病人のためにナッツを煮て消化しやすいペースト状にすりつぶすというアイデアから、ピーナッツバターを発明しました。

・関連記事

ピーナッツ・ピスタチオ・クルミなどナッツバターを「ピーナッツバターメーカー」で作りまくってみました - GIGAZINE



世界で2番目に高価なスパイスであるバニラ栽培の歴史 - GIGAZINE



「イタリアの食卓から国民食のパスタを排除しよう」という運動が起こったことがある - GIGAZINE



料理に欠かせないスパイスやハーブの「粗悪品」を科学者はどうやって見分けているのか? - GIGAZINE



「培養鶏肉」のチキンナゲットが世界初の当局承認を得て市販化へ - GIGAZINE



高タンパク食は「脂肪を燃焼させる効果が高い」という研究結果 - GIGAZINE

2021年01月08日 07時00分00秒 in 食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.